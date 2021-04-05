Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.04.2021 01:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 01:53
    ABONE OL

    Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, otomobil ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    AA
    Afyonkarahisar'da feci kaza!

    Akşam saatlerinde, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Suçıkan mevkiinde Ünal Peygi yönetimindeki otomobil, önünde giden Saadettin Turan yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

    Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler Peygi ile Turan yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yapılan incelemenin ardından Dağ'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı