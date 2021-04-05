Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Akşam saatlerinde, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Suçıkan mevkiinde Ünal Peygi yönetimindeki otomobil, önünde giden Saadettin Turan yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Dağ, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler Peygi ile Turan yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Dağ'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.



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