Nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbabalardan 7 tanesi ölü bulundu! Nedeni zehirli et

"YOK OLMALARI, SALGIN HASTALIKLARIN ARTMASI ANLAMINA GELECEK"

4'ü dişi, 3'ü erkek 7 kara akbaba kaybının büyük olduğunu aktaran Doç. Dr. Kandır, "Kara akbabalar yeryüzündeki leşleri temizleyerek ekolojik sağlığa destek veren çevre sağlığını koruyan türler. Onların yok oluşu salgın hastalıkların artması anlamına gelecek bir sonuç ortaya çıkarmakta. Tahmini olarak ölüm nedenlerinin zehir katılmış etleri tüketmelerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunda hedef olan aslında akbabalar değil. Hedef ne yazık ki yırtıcı memeliler. Hayvan türlerine verebileceği zarardan dolayı kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelilere duyarsız vatandaşlar tarafından ne yazık ki etler doğaya bırakılabiliyor. Bu da oldukça ağır bir suç, 1 yıldan 3 yıla kadar değişen ve nakdi para cezası olan bir suç olmasının yanı sıra aynı zamanda bir de insanlık suçu" diye konuştu.