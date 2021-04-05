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    Majra Delic'in iki yıllık sessizliği sona erdi

    Majra Delic, menenjit sonrası işitme yetisini kaybetti. Doktorlar, tedavinin mümkün olmadığını söyledi. Umudunu kaybetmeyen aile, evlatlarını Türk doktorlara emanet etti. Biyonik kulak ameliyatı olan küçük Marja’nın iki yıllık sessizliği sona erdi.

    'Delic'e sevindik
    Türk doktorlar, gurur duyulacak bir başarıya daha imza attı... 'te yaşayan Anisa (35) ve Azem Delic (36) çifti iki yıl önce kızları Majra'yı kucağına aldı. Ancak doğumdan kısa bir süre sonra rahatsızlanan küçük kızın menenjit atağı geçirdiği anlaşıldı.

    Beyinde sıvı birikmesi görülen Majra Delic, o günden sonra hiçbir sesi duyamadı. Doktorlar, "5 yaşına kadar ameliyat olması ve duyması mümkün değil" açıklaması yaptı. Ancak aile, evlatları için birçok tedavi yöntemi araştırdı. Biyonik kulak ile kızlarının duyabileceğini öğrenince, tedavi için soluğu Türkiye'de aldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.


    Anne Anisa Delic, kızının verdiği tepkiye işte böyle şaşırdı...

    Majra, yeniden duymaya başladı. Annesinin 'Bebeğim' kelimesine verdiği tepki, herkesi ağlattı. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen anne , "Bugün yaşadıklarım ise inanılmazdı. Majra, 2 yılın ardından ilk kez seslendiğimde bana baktı. Bugün hem heyecanlandım hem bir anne olarak duygulandım. Artık çok mutluyum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.



    TEK ÇÖZÜM YOLU
    Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. , "Biyonik kulak, doğuştan işitme kaybı olan ya da sarılık ve menenjit sonrası işitme kaybı yaşayan çocuklarda erken teşhisle bir an önce tedavi edilmesi gereken bir durum" dedi.


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