Majra Delic'in iki yıllık sessizliği sona erdi

Türk doktorlar, gurur duyulacak bir başarıya daha imza attı... Bosna Hersek'te yaşayan Anisa (35) ve Azem Delic (36) çifti iki yıl önce kızları Majra'yı kucağına aldı. Ancak doğumdan kısa bir süre sonra rahatsızlanan küçük kızın menenjit atağı geçirdiği anlaşıldı.
Beyinde sıvı birikmesi görülen Majra Delic, o günden sonra hiçbir sesi duyamadı. Doktorlar, "5 yaşına kadar ameliyat olması ve duyması mümkün değil" açıklaması yaptı. Ancak aile, evlatları için birçok tedavi yöntemi araştırdı. Biyonik kulak ile kızlarının duyabileceğini öğrenince, tedavi için soluğu Türkiye'de aldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.
Anne Anisa Delic, kızının verdiği tepkiye işte böyle şaşırdı...
Majra, yeniden duymaya başladı. Annesinin 'Bebeğim' kelimesine verdiği tepki, herkesi ağlattı. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen anne Anisa Delic, "Bugün yaşadıklarım ise inanılmazdı. Majra, 2 yılın ardından ilk kez seslendiğimde bana baktı. Bugün hem heyecanlandım hem bir anne olarak duygulandım. Artık çok mutluyum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
TEK ÇÖZÜM YOLU
Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Biyonik kulak, doğuştan işitme kaybı olan ya da sarılık ve menenjit sonrası işitme kaybı yaşayan çocuklarda erken teşhisle bir an önce tedavi edilmesi gereken bir durum" dedi.
Beyinde sıvı birikmesi görülen Majra Delic, o günden sonra hiçbir sesi duyamadı. Doktorlar, "5 yaşına kadar ameliyat olması ve duyması mümkün değil" açıklaması yaptı. Ancak aile, evlatları için birçok tedavi yöntemi araştırdı. Biyonik kulak ile kızlarının duyabileceğini öğrenince, tedavi için soluğu Türkiye'de aldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.
Anne Anisa Delic, kızının verdiği tepkiye işte böyle şaşırdı...
Majra, yeniden duymaya başladı. Annesinin 'Bebeğim' kelimesine verdiği tepki, herkesi ağlattı. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen anne Anisa Delic, "Bugün yaşadıklarım ise inanılmazdı. Majra, 2 yılın ardından ilk kez seslendiğimde bana baktı. Bugün hem heyecanlandım hem bir anne olarak duygulandım. Artık çok mutluyum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
TEK ÇÖZÜM YOLU
Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Biyonik kulak, doğuştan işitme kaybı olan ya da sarılık ve menenjit sonrası işitme kaybı yaşayan çocuklarda erken teşhisle bir an önce tedavi edilmesi gereken bir durum" dedi.