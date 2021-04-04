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    • Yaşam
    • 05.04.2021 01:38
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    • 05.04.2021 01:38
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    'da kendisini döven eski eşini tüfekle öldüren kadın tutuklandı

    'un ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darbeden eski eşi Ali D.'yi (49) tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan  A.P. (51) adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

    DHA
    Kendisini döven eski eşini öldüren kadın tutuklandı

    Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali D. ile eski eşi A.P. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., eski eşini darbetti. A.P. evde bulunan tüfekle Ali D.'ye ateş etti.

    Göğüs bölgesinden yaralanan Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, A.P. ise olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ali D.'nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

    "SÜREKLİ DARBEDİYORDU"

    Jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., eski kocası tarafından şiddet gördüğünü, dün akşam saatlerinde konuşmak için bir araya geldikleri sırada yine kendisini darbettiğini öne sürdü. A.P., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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