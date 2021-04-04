Göğüs bölgesinden yaralanan Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, A.P. ise olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ali D.'nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

"SÜREKLİ DARBEDİYORDU"

Jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., eski kocası tarafından şiddet gördüğünü, dün akşam saatlerinde konuşmak için bir araya geldikleri sırada yine kendisini darbettiğini öne sürdü. A.P., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.