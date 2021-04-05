Pek çok işlemini Papara üzerinden yapan binlerce kişi son dakikalarda uygulamada problem olduğunu ifade ediyor. Uygulamada bağlantı sorunu yaşayanlar sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Papara çöktü mü? Papara giriş sorunu neden açılmıyor? Bağlantı problemi ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Papara uygulamasında bağlantı sorunu yaşanıyor. Hesabı olanlar uygulamada çeşitli hatalarla karşı karşıya kalıyor.

İşte soruna dair detaylar;