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    • 05.04.2021 14:20
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    ? giriş sorunu neden açılmıyor? Bağlantı problemi ne zaman düzelecek?

    uygulamasını kullananlar son saatlerde bağlantı problemi yaşandığını ifade etti. Uygulamada çeşitli sorunlar yaşandığı sosyal medyada konuşuluyor. Bu bağlamda da sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Papara giriş sorunu neden açılmıyor? Bağlantı problemi ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    Papara çöktü mü?

    Pek çok işlemini Papara üzerinden yapan binlerce kişi son dakikalarda uygulamada problem olduğunu ifade ediyor. Uygulamada bağlantı sorunu yaşayanlar sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Papara çöktü mü? Papara giriş sorunu neden açılmıyor? Bağlantı problemi ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

    Papara uygulamasında bağlantı sorunu yaşanıyor. Hesabı olanlar uygulamada çeşitli hatalarla karşı karşıya kalıyor.

    İşte soruna dair detaylar;

    BAĞLANTI PROBLEMİ

    Papara kullananlar "Bağlantı problemi. Cihazının internet bağlantısını kontrol etmelisin. İnternete bağlandıktan sonra tekrar deneyebilirsin." şeklinde uyarılarla karşılaşıyor.

    PAPARA HAKKINDA

    İşte şirketten yapılan açıklama;

    2016 yılı Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet göstermek üzere aldığımız izin ile aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerimize başladık.

        MasterCard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olarak Türkiye'de ilk defa banka bağımsız MasterCard logolu bir ön ödemeli kart ürettik ve kullanıma sunduk. Dördüncü yılımızın sonunda 200 kişilik bir ekibe ve milyonlarca kullanıcıya ulaştık.

        Papara'da bugün itibariyle milyonlarca kullanıcı her gün yüz binlerce işlem gerçekleştiriyor.
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