Pek çok işlemini Papara üzerinden yapan binlerce kişi son dakikalarda uygulamada problem olduğunu ifade ediyor. Uygulamada bağlantı sorunu yaşayanlar sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Papara çöktü mü? Papara giriş sorunu neden açılmıyor? Bağlantı problemi ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?
Papara uygulamasında bağlantı sorunu yaşanıyor. Hesabı olanlar uygulamada çeşitli hatalarla karşı karşıya kalıyor.
İşte soruna dair detaylar;
BAĞLANTI PROBLEMİ
Papara kullananlar "Bağlantı problemi. Cihazının internet bağlantısını kontrol etmelisin. İnternete bağlandıktan sonra tekrar deneyebilirsin." şeklinde uyarılarla karşılaşıyor.
PAPARA HAKKINDA
İşte şirketten yapılan açıklama;
2016 yılı Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet göstermek üzere aldığımız izin ile aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerimize başladık.