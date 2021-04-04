Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Anlık görüntü ve video uygulaması son yıllarda oldukça popular hale geldi, hatta para kazanma yolları da araştırılıyor. Tiktok hakkındaki merak edilenler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
TİKTOK PARA KAZANMA ŞARTLARI NELER?
Son zamanlarda intenet üzerinden para kazanmanıza yardımcı olan bir uygulama haline geldiğini görebilirsiniz. Ağırlıklı olarak 17-24 yaşındakilerin kullandığı Tik Tok ile başarılı olmak için kaliteli, eğlenceli ve sıradışı "Viral" başlıklar altında videolar yapmanız gerekiyor. Bu videolar ile canlı yayınlarınıza gelen izleyici sayesinde bir kitle oluşturabilir ve para kazanabilirsiniz.
Sponsor arayın; Tiktok'ta bir sponsor bulmak için en az 50.000 takipçinizin olması gerekir. Sponsorlu markalar ve sizden reklam başvurusunda bulunacak kişilerin 50.000 takipçiye ihtiyacı var.
E-ticaret ; videolarınızı gençlik e-ticareti için kullanabilirsiniz. Kısa süreli videolar oluşturabilir ve bunlardan bazılarını ürün ve marka tanıtımı için kullanabilirsiniz.
Canlı yayın ; canlı yayın ile abonelerinizin sizi online olarak izlemesini sağlayabilirsiniz.
Giderek artan sosyal medya hesabı ; Tiktok'ta çok sayıda takipçisi olan kullanıcılar için diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden hesabınızdaki kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz. Bunlarla bir sosyal medya fenomeni olabilirsiniz. Doğrudan diğer sosyal medya hesaplarınızda büyüyecek ve sosyal medya hesaplarınızda reklam verirken, hesabı tanıtarak veya satarak para kazanabilirsiniz.
Kullanıcıları Youtube'a yönlendirin; favori videolarınızı YouTube'da paylaşarak ekstra gelir elde edebilirsiniz.