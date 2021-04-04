Az Takipçi Sayısı Olanlar Nasıl Para Kazanabilir?



Bilindiği üzere TikTok'u diğer sosyal mecralardan ayıran önemli özelliklerden biri, insanların birbirine bağış yapabilmesidir. Bu mecrada canlı yayın videosu açıp çeşitli etkinlikler düzenlediğinizde, insanların size bağış yapması söz konusudur.

TikTok jetonları ile yapılan bu bağışlar, sosyal medya sitesi tarafından hesabınıza yine jeton olarak geçer. Ancak bu bağışları nakit para olarak çekebilmeniz mümkündür. Bu sayede normal seviyede takipçi sayınız olsa bile, sosyal medya sitesinden para kazanabilirsiniz. Canlı yayın açıp bağış alabilmeniz için, takipçi sayınızın en az 1000 olması gerekir. Yani canlı yayın açmak için, takipçi anlamında tek şart budur.

Tiktok İzlenmeye Para Veriyor Mu?



TikTok doğrudan izlenmeye para vermese de size reklam verilebilmesi için, izlenmelerinizin yüksek olması önemlidir. Ayrınca izlenme sayınızın yüksek olması sonucu, sistem üzerindeki hediye gönderim yöntemleri ile de para kazanabilirsiniz.

Takipçi sayınız 1000 ve üzeriyse canlı yayın yapmak için uygulamadaki + işaretini kullanarak orada bulunan "canlı ve video" seçeneğini sola kaydırıp başlık seçtikten sonra, "canlı" butonuna tıklayarak yayın açabilirsiniz.