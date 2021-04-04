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    • 04.04.2021 23:38
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    • 04.04.2021 23:39
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ek bütçe elde etmek isteyenler son zamanlarda popular hale gelen Tiktok uygulamasının kazançlarından yararlanmak istiyor. Bunun için nelerin gerekli olduğunu, takipçi ve diğer şartlara dair bilgiler sıklıkla sorgulanıyor. Peki ? İşte bu konuda ilerlemek isteyenler için detaylar…

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    Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir?

    Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Anlık görüntü ve video uygulaması son yıllarda oldukça popular hale geldi, hatta para kazanma yolları da araştırılıyor. Tiktok hakkındaki merak edilenler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    TİKTOK PARA KAZANMA ŞARTLARI NELER?

    Son zamanlarda intenet üzerinden para kazanmanıza yardımcı olan bir uygulama haline geldiğini görebilirsiniz. Ağırlıklı olarak 17-24 yaşındakilerin kullandığı Tik Tok ile başarılı olmak için kaliteli, eğlenceli ve sıradışı "Viral" başlıklar altında videolar yapmanız gerekiyor. Bu videolar ile canlı yayınlarınıza gelen izleyici sayesinde bir kitle oluşturabilir ve para kazanabilirsiniz.

    Sponsor arayın; Tiktok'ta bir sponsor bulmak için en az 50.000 takipçinizin olması gerekir. Sponsorlu markalar ve sizden reklam başvurusunda bulunacak kişilerin 50.000 takipçiye ihtiyacı var.

    E-ticaret ; videolarınızı gençlik e-ticareti için kullanabilirsiniz. Kısa süreli videolar oluşturabilir ve bunlardan bazılarını ürün ve marka tanıtımı için kullanabilirsiniz.

    Canlı yayın ; canlı yayın ile abonelerinizin sizi online olarak izlemesini sağlayabilirsiniz.

    Giderek artan sosyal medya hesabı ; Tiktok'ta çok sayıda takipçisi olan kullanıcılar için diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden hesabınızdaki kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz. Bunlarla bir sosyal medya fenomeni olabilirsiniz. Doğrudan diğer sosyal medya hesaplarınızda büyüyecek ve sosyal medya hesaplarınızda reklam verirken, hesabı tanıtarak veya satarak para kazanabilirsiniz.

    Kullanıcıları Youtube'a yönlendirin; favori videolarınızı YouTube'da paylaşarak ekstra gelir elde edebilirsiniz.

        Az Takipçi Sayısı Olanlar Nasıl Para Kazanabilir?

        Bilindiği üzere TikTok'u diğer sosyal mecralardan ayıran önemli özelliklerden biri, insanların birbirine bağış yapabilmesidir. Bu mecrada canlı yayın videosu açıp çeşitli etkinlikler düzenlediğinizde, insanların size bağış yapması söz konusudur.

        TikTok jetonları ile yapılan bu bağışlar, sosyal medya sitesi tarafından hesabınıza yine jeton olarak geçer. Ancak bu bağışları nakit para olarak çekebilmeniz mümkündür. Bu sayede normal seviyede takipçi sayınız olsa bile, sosyal medya sitesinden para kazanabilirsiniz. Canlı yayın açıp bağış alabilmeniz için, takipçi sayınızın en az 1000 olması gerekir. Yani canlı yayın açmak için, takipçi anlamında tek şart budur.

        Tiktok İzlenmeye Para Veriyor Mu?

        TikTok doğrudan izlenmeye para vermese de size reklam verilebilmesi için, izlenmelerinizin yüksek olması önemlidir. Ayrınca izlenme sayınızın yüksek olması sonucu, sistem üzerindeki hediye gönderim yöntemleri ile de para kazanabilirsiniz.

        Takipçi sayınız 1000 ve üzeriyse canlı yayın yapmak için uygulamadaki + işaretini kullanarak orada bulunan "canlı ve video" seçeneğini sola kaydırıp başlık seçtikten sonra, "canlı" butonuna tıklayarak yayın açabilirsiniz.
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