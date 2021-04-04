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    • 04.04.2021 19:59
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    • 04.04.2021 20:10
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    'de girişinde in elinden kaçan şüpheli 'dur' ihtarına uymayınca bacaklarından vuruldu!

    'de binasına getirildiği sırada in elinden kaçan şüpheli, "dur" ihtarına uymayınca bacaklarından silahla vurularak gözaltına alındı. Şüpheli olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    AA
    Polisten kaçamadı!

    İzmir'de adliye binasına getirildiği sırada polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, arama kaydı bulunduğu için polis uygulaması sırasında dün gözaltına alınan E.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    KARGAŞA ÇIKINCA KAÇTI
    Şüphelinin adliyeye girişi sırasında, bir grup kargaşa çıkardı. Elleri önden kelepçeli şüpheli, kargaşadan faydalanarak polisin elinden kurtulmayı başardı. Şüpheli, kendisini bekleyen otomobile binerken, polis havaya uyarı ateşi açtı.

    Takibe alınan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kavşaktan dönerken buradaki ağaçlara çarptı. Kaza sonrası otomobilden inen şüpheli, koşarak uzaklaştı.

        'DUR' İHTARINA UYMAYINCA BACAKLARINDAN VURULDU
        Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek E.A'nın 3. Sanayi Sitesi'ne girdiğini belirledi. Bulunduğu bölgenin ablukaya alındığını fark eden E.A. yine kaçmaya çalıştı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan E.A, iki bacağından silahla vurularak, yaklaşık 45 dakika sonra yakalandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, E.A'ya kaçmasında yardımcı olanların yakalanması için çalışma başlattı.

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