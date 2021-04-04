İzmir'de adliye binasına getirildiği sırada polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, arama kaydı bulunduğu için polis uygulaması sırasında dün gözaltına alınan E.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
KARGAŞA ÇIKINCA KAÇTI
Şüphelinin adliyeye girişi sırasında, bir grup kargaşa çıkardı. Elleri önden kelepçeli şüpheli, kargaşadan faydalanarak polisin elinden kurtulmayı başardı. Şüpheli, kendisini bekleyen otomobile binerken, polis havaya uyarı ateşi açtı.
Takibe alınan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kavşaktan dönerken buradaki ağaçlara çarptı. Kaza sonrası otomobilden inen şüpheli, koşarak uzaklaştı.