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    • Yaşam
    • 04.04.2021 16:41
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    • 04.04.2021 16:41
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    'de feci ölüm! 25 yaşındaki genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti

    Gelen son dakika haberine göre; 'in ilçesinde kontrolden çıkarak çukura düşen kepçenin operatörü (25), hayatını kaybetti.

    Yürek yakan ölüm: Kepçenin altında kaldı!

    İlçeye bağlı 'nde bulunan taş ocağında çalışan 'ın kullandığı kepçe, kontrolden çıkarak 10 metrelik çukura düştü. Kazayı gören işçiler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kepçenin altında sıkışan Uçar'ı bulunduğu yerden kurtardı.

    TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uçar, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Uçar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Uçar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Mersin'de feci ölüm! 25 yaşındaki genç kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti