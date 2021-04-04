İstanbul'da bankacı anne babanın tek çocuğu olarak 2008 yılında dünyaya gelen Ece Ekici, zekasıyla İngiliz basınına bile haber oldu... Henüz 13 yaşında olan Ece Ekici'nin, küçük yaşlardan itibaren oyuncağı zeka bulmacaları oldu. Zeka yarışmalarında ulusal ve uluslararası çok sayıda birinciliği bulunan Yılmaz Ekici'nin kızı olan Ece, bir zamanlar babasının yazdığı dergide editörlük yaparak başladığı yazarlık serüvenini, bir de kitapla taçlandırdı.

Ece Ekici, "Türk Beyin Takımı'nın Akıl Atölyesi diye bir yeri vardı. Orada bize zeka bulmacaları çözdürüyorlardı. Ben 6 yaşındayken gidiyordum. Zaten babam da bu konularla ilgilendiği için, beni de teşvik etti. Hep öğretti" dedi.

Dergide yazmaya başladıktan sonra bulmaca kitabı yazmaya karar verdiğini anlatan Ekici, "Bir gün dedim ki; bu kadar soru yazıyorum, üretiyorum. 'Ben bunu bir kitaba çevirmeliyim. Neden olmasın' dedim. Ve ilk kitabımı yazdım. Kitapların devamı gelecek" dedi.