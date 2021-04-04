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    ci, 9 yaşında 'na ait dergide editörlük yapmaya başladı

    Okula başlamadan zekâ bulmacaları çözen ci, 9 yaşında 'na ait dergide editörlük yapmaya başladı. 13 yaşında da ilk bulmaca kitabını yazdı. basını haber yaptı.

    Zeka küpü

    İstanbul'da bankacı anne babanın tek çocuğu olarak 2008 yılında ya gelen Ece Ekici, zekasıyla basınına bile haber oldu... Henüz 13 yaşında olan Ece Ekici'nin, küçük yaşlardan itibaren oyuncağı zeka bulmacaları oldu. Zeka yarışmalarında ulusal ve uluslararası çok sayıda birinciliği bulunan Yılmaz Ekici'nin kızı olan Ece, bir zamanlar babasının yazdığı dergide editörlük yaparak başladığı yazarlık serüvenini, bir de kitapla taçlandırdı.

    Ece Ekici, "Türk Beyin Takımı'nın Akıl Atölyesi diye bir yeri vardı. Orada bize zeka bulmacaları çözdürüyorlardı. Ben 6 yaşındayken gidiyordum. Zaten babam da bu konularla ilgilendiği için, beni de teşvik etti. Hep öğretti" dedi.

    Dergide yazmaya başladıktan sonra bulmaca kitabı yazmaya karar verdiğini anlatan Ekici, "Bir gün dedim ki; bu kadar soru yazıyorum, üretiyorum. 'Ben bunu bir kitaba çevirmeliyim. Neden olmasın' dedim. Ve ilk kitabımı yazdım. Kitapların devamı gelecek" dedi.

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    Haberler Yaşam Ece Ekici, 9 yaşında Türkiye Zeka Vakfı'na ait dergide editörlük yapmaya başladı