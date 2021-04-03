Z kuşağına göre kalp ve alkış emojileri eskidi! Artık popüler olan kalpli gözler ve ateşti!

Teknolojinin hızla gelişmesiyle, akıllı cep telefonları hayatımızın merkezine yerleşti. WhatsApp, Telegram gibi popüler mesajlaşma uygulamaları, mesafeyi en aza indirdi. Emojiler de bu uygulamalarla hayatımıza girdi. Kendimizi ve duygularımızı daha iyi ifade etmemizi sağlayan emojiler, dijital hayatın vazgeçilmeziydi...

Sayısı 3 bine yaklaşan emojiler, dünyada sayısız araştırmaya konu edildi. İngiliz Perspectus Global şirketi de 16-29 yaş arası gençlerin emoji kullanımını inceledi. İki bin kişinin katıldığı ankette gençler 'her şey yolunda ve tamam' olarak adlandırılan yukarı başparmak hareketinin eski insanlar tarafından kullanıldığını söyledi.

Gözlerinden kalp çıkan gülen surat, kadınların en sevdiği emojiydi. Dünyada bir günde 6 milyar emoji kullanıldığı belirtilirken Perspectus Global'den Evie Porter, "Bu sembollerin artık hem kişisel hem de profesyonel düzeyde günlük iletişimimizin hayati bir parçası olduğu açık" dedi.

KİMDİR BUNLAR?

21. Yüzyıl'da doğanlara, Z kuşağı yani milenyum çocukları deniyor. Teknolojiye oldukça yakın olan bu kuşağk yüksek özgüveni ile biliniyor. Yüzde 97'si zamanını YouTube'da geçiriyor.