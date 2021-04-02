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    • 03.04.2021 06:21
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    • 03.04.2021 07:11
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    SON DAKİKA: 'de 100 bin TL'yi çalıp kayıplara karışan hırsız evinde yakalandı

    Son dakika haberi!  'de bir kişi ev almak için yanında taşıdığı 300 bin TL'nin 100 bin TL'sini dikkatsizlik sonucu yere düşürdü. Yerde parayı gördükten sonra alıp kayıplara karışan bir kişi, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken polisin takibi sonrası 100 bin TL ile birlikte evine baskın yapılarak yakalandı.

    İHA
    100 bin TL'yi çaldı baskınla yakalandı

    'de ev almak için elindeki 300 bin TL ile birlikte yolda ilerleyen Mustafa D., poşette bulunan yüklü miktarda paranın 100 bin TL'sini dikkatsizlik sonucu yere düşürdü.Bir süre sonra poşette bulunan parasının bir kısmını düşürdüğünü fark eden Mustafa D., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan inceleme sonrası çevredeki güvenlik kameralarını ve yakın çevreyi mercek altına alan polis ekipleri parayı alarak kayıplara karışan L.Ç'nin izini buldu.

    ŞÜPHELİ ŞAHSIN PARAYI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
    Şüpheli şahsın Şişli Belediyesi'nde işlem yaptığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde düşen parayı yerden aldıktan sonra motosikletine binerek uzaklaştığı görülüyor.

    POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ ŞAHSIN EVİNE BASKIN YAPTI
    İnceleme sonrası kimliği tespit edilen L.Ç'nin evine polis baskın düzenledi. Baskın sonrası şahıs 100 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken ele geçirilen para Mustafa D.'ye teslim edildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Şişli'de 100 bin TL'yi çalıp kayıplara karışan hırsız evinde yakalandı