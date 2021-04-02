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    • 03.04.2021 00:47
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    'te feci ! 2 ölü 10 yaralı

    'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı bir trafik sı meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

    Gaziantep'te feci kaza!

    'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı bir trafik sı meydana geldi.

    Kaza, akşam saatlerinde - Gaziantep karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 MA 5870 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 02 ABC 666 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan 12 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ
    'te tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu ve , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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