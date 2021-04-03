Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki Beyza Yurttaş'ın Bülent Y. isimli şahıs tarafından kaçırılarak otomobil içerisinde feci şekilde darbedilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gözü dönmüş adam, serbest bırakıldıktan sonra gelen tepkiler üzerine tekrar savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Talihsiz kadın, "Bülent Y., beni zorla araca bindirdi. Şiddet uygularken karısını arayıp o anları canlı yayında izletti.

Karısı ise, 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun?' dedi. Bu nasıl insanlık, vicdansız" ifadelerini kullandı.

'İYİ İZLEYİN' DİYOR

İnsan müsveddesi Bülent Y.'nin arkadaşını aradığını belirten talihsiz kadın şöyle konuştu: "Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin' diyor. Bu ne kin, bu ne nefret." Bülent Y. sosyal medyada büyük tepki gördü.