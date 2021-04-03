Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da korkunç olay! isimli kadın öldüresiye dövüldü

    Eski sevgilisi tarafından dayak ve işkenceye maruz kalan , yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: Bu adamı serbest bıraktılar. Şiddet uygularken karısını arayıp o anları canlı yayında izletti. Karısı ise, 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun?' dedi..

    Benim için de döv aşkım

    Antalya'nın ilçesinde 24 yaşındaki 'ın . isimli şahıs tarafından kaçırılarak otomobil içerisinde feci şekilde darbedilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

    Gözü dönmüş adam, serbest bırakıldıktan sonra gelen tepkiler üzerine tekrar savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Talihsiz kadın, "Bülent Y., beni zorla araca bindirdi. Şiddet uygularken karısını arayıp o anları canlı yayında izletti.

    Karısı ise, 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun?' dedi. Bu nasıl insanlık, vicdansız" ifadelerini kullandı.

    'İYİ İZLEYİN' DİYOR
    veddesi Bülent Y.'nin arkadaşını aradığını belirten talihsiz kadın şöyle konuştu: "Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin' diyor. Bu ne kin, bu ne nefret." Bülent Y. sosyal medyada büyük tepki gördü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Antalya Alanya'da korkunç olay! Beyza Yurttaş isimli kadın öldüresiye dövüldü