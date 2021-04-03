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    • 03.04.2021 08:57
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    1936 Türkiye güzeli ’nun 25 milyonluk mirası 296 itfaiyeciye dağıtılacak

    18 yıl önce vefat eden 1936 Türkiye Güzeli Sakaoğlu’nun kendisini iki kez yangından kurtaran görevlilerine bıraktığı mirasla ilgili dava sona erdi. 25 milyon lira paylaştırılacak. Miras kalan itfaiyecilerden "Davanın başında kızım 3 aylıktı. Şimdi 18 yaşında" diye konuştu.

    25 milyonluk miras 296 itfaiyeciye
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    1936 Türkiye güzeli olan Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun, kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi'ne bıraktığı miras kararını Yargıtay onadı. Onama kararının ardından sıra mahkemenin mirası dağıtmasına geldi. İtfaiyecilere mahkeme, bir ay sonraya gün verdi.


    4'Ü SÜREÇTE VEFAT ETTİ
    Miras kalan itfaiyecilerden Abdülkadir Taş "Davanın başında kızım 3 aylıktı. Şimdi 18 yaşında" diye konuştu. İtfaiyecilerden 4'ü yargılama sürecinde vefat etti. İstanbul Fatih'te 17 Aralık 2003'te 94 yaşında hayatını kaybeden Sakaoğlu tüm mirasını, 3 ve 91 yaşındayken kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bağışlamıştı.



    MAHKEME FATİH İTFAİYESİ ÇALIŞANLARININ LEHİNE KARAR VERDİ
    7 yıl ABD'de yaşayan Sakaoğlu'nun hiç çocuğu olmamıştı. Ancak kardeşi Selahattin İzmirli ile dört yeğeni vasiyetnamesinin iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi 2018'de Fatih İtfaiyesi çalışanlarının lehine karar verdi.

        37 MİLYON LİRA 296 İTFAİYECİYE PAY EDİLECEK
        Davanın Yargıtay'da yapılan temyiz incelemesi de tamamlanınca mahkemenin kararı onandı. Sakaoğlu'nun mirası faiziyle birlikte 37 milyon lira tutuyor. Bu miktarın 12 milyonu anapara, 25 milyonu ise biriken faiz. Vasiyete ve mahkemenin kararına göre anaparaya dokunulamazken, faizi hayatta kalan 296 itfaiyeciye pay edilecek.


        Sabah'ın haberine göre, bu itfaiyeciler hayatta oldukları sürece paranın faizini alabilecek. Öldükten sonra para itfaiyecilerin mirasçılarına geçmeyecek ve devlet hazinesine kalacak.

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