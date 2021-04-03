"DOMUZBAĞIYLA BAĞLAYIP 13 GÜN BANYODA TUTTU, PENSEYLE ETLERİMİ SIKIŞTIRDI"

Anne Songül Çapan ise tanık olarak verdiği ifadesinde şunları anlattı: "Yusuf Cemal minibüsçülük yaparken beni kaçırdı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Sosyopat bir kişilikti, işkenceyi çok severdi. Beni domuzbağıyla bağlayıp 13 gün boyunca banyoda kilitli tuttu. Çekiçle dişlerimi kırdı. Penseyle etlerimi sıkıştırdı. Mert bebekken içinde uyuşturucu olan sigarayı içip benimle oğlumun yüzüne üfledi, çocuğum kafasını kaldıramadı. İkimiz de aptal gibi olduk. Beni çok şiddetle dövdü, çocuğun gözüne kan oturdu. Ondan kaçmak için yazmaları birbirine bağlayıp kendimi çocuğumla beraber ikinci kattan aşağı attım ancak bacaklarım kırıldı. Oğlum aslında dört kişinin canını kurtardı. Adalet varsa işlemesini istiyorum."