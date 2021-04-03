Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından uzun yıllar cezaevinde kalan Yusuf Cemal Sezgin (43), çocuklarının annesi olan Songül Çapan'a hayatı boyunca işkence etti, oğlu Haydar Mert Kaymaz'ı döverken bir gözünü kör etti. Oğullarından ikisi de nüfusuna kayıtlı değildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Songül Çapan'la yeniden bir araya gelmek istedi, reddedildi. Olanlardan oğlu Haydar Mert'i sorumlu tutunca onu, karısı ve kızını öldürmekle tehdit etti. Haydar Mert Kaymaz ailesiyle birlikte annesinin yanına taşındı.
"BENİM GÖZÜMÜN KÖR OLMASINA NEDEN OLDU"
Hürriyet'in haberine göre; Yusuf Cemal Sezgin, 13 Ekim 2020 günü Haydar Mert Kaymaz'ı aradı. Daha önce kendisine verdiği tabancayı ve kişisel eşyalarını getirmesini istedi. Haydar Mert Kaymaz işyerinde kendisine küfür edip saldırmaya çalışan Yusuf Cemal Sezgin'i öldürdü. Tutuklanan Haydar Mert Kaymaz, "Hayatı boyunca bize işkence etmişti" diye ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcılık iddianamede, Yusuf Cemal Sezgin'in Haydar Mert Kaymaz'ın babası olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle 'üst soyu öldürmek' suçundan 24 yıl değil, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verilmesini istedi.
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Haydar Mert Kaymaz, "Anneme ve bize yıllarca işkence etti. Benim gözümün kör olmasına neden oldu. Ondan kaçmak için sürekli adres değiştiriyorduk. Ne zaman görüşsek sonu ya hastanede ya da karakolda bitiyordu" dedi.