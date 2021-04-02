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    • 02.04.2021 09:58
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    • 02.04.2021 09:58
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    'da korkutan yangın! Alevler bir anda büyüdü

    'da bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın bir anda büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

    Aksaray'da korkutan yangın! Alevler bir anda büyüdü

    'da plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.


    Yeni Sanayi Mahallesi 2047 Sokakta Gencay Sönmez'e ait geri dönüşüm fabrikasında saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede hızla yükselen alevleri fark eden çevredeki fabrikalarda çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Fabrikayı saran ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere, olay yerine gelen itfaiye alevleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla güçlükle söndürdü. Fabrikanın bir kısmı ile fabrika içindeki park halindeki kamyon zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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