Aynı binada oturan Cafer Gülal, "Bu kadını her yere şikayet ettik. 10-12 tane dosyası var. Bu kadına hiçbir şey yapılamadı ve insanlara kan kusturdu. Bugün ben buraya gelmeden önce binadan aşağıya eşyalar atmış. Evden çıkması gerekiyordu son aşamaya gelindi. Yangın çıkardı dairede" diye konuştu.