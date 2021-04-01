Babasının kanser hastalığından dolayı hastanede tedavi gördüğünü sonrasında Kovid-19'a yakalandığını belirten Esma Ceylan Dündar, "Babam kanser hastasıydı, iki ay hastanede yatma süreci oldu. Bu süreçte tedavisi devam ediyordu. Tedavisi devam ederken Ekim ayının sonunda Kayseri'de bir test vermemiz gerekiyordu ve o hafta Kayseri'ye gidip geldik. Bu süreçte amcalarım bizimle birlikteydi. Kardeşleri tedavi bulma amaçlı hastaneye gidip gelmede bize çok yardımcı oldu. Virüs vardı çok dikkat ediyorduk ve babam çok korkuyordu. Zaten bir hastalıkla mücadele ediyor, ölümle burun buruna düşüncesini hiçbir zaman kafasından atamıyordu. Hiç beklenmedik bir şekilde o ölüm daha da hızlı bir şekilde sizi bulacağı düşüncesi onu daha da korkutuyordu. Bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamak ve ziyaret etmek için hepimiz tek tek hastane odasına giriş yapıyorduk. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorduk, çift maskeli ve eldivenli bir şekilde. Ama olmadı. Virüs geldi, onu da buldu ve o süreç çok hızlı bir şekilde birkaç günün içerisinde oksijen seviyeleri düşmeye başladı. Kronik bir hastalığı vardı, beyin metastazı geçirmişti ve kimse virüsten şüphelenmedi. Hiç beklemediğimiz bir anda bir telefon geldi 'babanızı entübe edeceğiz' dediler. Babamı entübe ettiler ve başka bir hastaneye gönderdiler. O hastanede yapılan testlerde virüs olduğu anlaşıldı. Virüs o ciğerleri çok hızlı bir şekilde komple parçalamıştı. Babamın entübe edilmesinden 4-5 gün sonra vefat haberini aldık ve bu süreçte yanında olamadık. Çünkü ailemizin geri kalanını birçoğu virüs kapmıştı. Amcalarım onun için mücadele ederken onlar da virüs almışlardı ve cenazesine katılamadılar" dedi.

"SİZE BİR ŞEY OLMUYOR AYAKTASINIZ AMA EN SEVDİĞİNİZİN ÖLÜMÜYLE SINANIYORSUNUZ"