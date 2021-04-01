Kovid-19'dan dolayı annesi Necmiye ve babası Mehmet Hanifi'yi kaybeden Murat Yılmaz ise "Bizim en son herkesin bir araya geldiği aile ziyaretimiz oldu. Ondan sonra herkesin virüs olduğunu düşünüyoruz. O yüzden diyorum ki, aile ziyaretleri, kalabalık ortamlardan uzak dursunlar. Aslında tedbirlere çok dikkat ediyorlardı. Bir dayımın kanser olmasından dolayı ziyaretler sıklaştı. Onun tedavi sürecinde herkes destek olmak için hastaneye yoğun bir şekilde gidip geliyorlardı. Son dönemde de bu tedbirler biraz unutuldu. Aile içinde de bu tedbirler unutuldu. Büyük ihtimalle bu tedbirleri gevşetince virüsü buradan kaptılar. Yani biz öyle tahmin ediyoruz. Aile ziyaretleri oldu, bir hastamızın üzüntüsünden dolayı ailemizden 5 kişiyi kaybettik. Sadece 5 kişi değil aynı zamanda yaklaşık 15 kişi virüsü aldı. Çok şükür diğerlerini kurtardık ama annemi, babamı, dayılarımı ve yengemi kurtaramadık. Düşünün dayınız vefat ediyor içiniz yanması gerekirken en yakınınız anneniz ve babanız ölüyor. Yani artık düşünemiyorsunuz çünkü insana en yakını daha acı veriyor. Benim insanlara mesajım, bu tedbirleri kesinlikle bırakmasınlar. Aile içi toplanma ve ziyaretleri şu pandemi sürecinde biraz ertelesinler. Çünkü bizim vefat eden yakınlarımız tedbirleri önceden çok iyi almışken, bir anlık bu gaflete kapılıp tedbirleri gevşettiği için hepsi birden bu virüsü aldı. Bu süreçte çok büyük acılar yaşadık. Yani bana bir şey olmaz düşüncesini bir kere kafadan çıkartacağız. Dikkat edip kalabalık ortam ve aile ziyaretlerine, cenazelere, düğünlere gitmeyi bu süreçte erteleyeceğiz" şeklinde konuştu.
"HEPİMİZDE ÇOK BÜYÜK ACILAR YAŞADIK"