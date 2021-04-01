Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.04.2021 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 17:28
    ABONE OL

    'de semt pazarında cinsel rezaleti! Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

    haberine göre ’ın ilçesinde kurulan semt pazarında 65 yaşındaki N.Y.’nin kadınları ettiği anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri tarafından tacizci şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Çirkin olay, 'ın en büyük ilçelerinden 'de kurulan çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bastonu ile yürüyen bir adamın alışveriş telaşında olan kadınları ettiği görüldü.



    Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, olay kamuoyunda büyük tepki oluşturdu. Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tacizci adamın 65 yaşındaki N.Y. olduğunu belirleyerek, şahsı gözaltına aldı.



    Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen N.Y.'nin emniyet binasına girişte bastonu ile birlikte yürümekte zorluk çektiği görüldü.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Aydın Söke'de semt pazarında cinsel taciz rezaleti! Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı