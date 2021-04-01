



BULUNTU BEBEK!

Ben bu bilgilerle Sivas Yetiştirme Yurdu'na ailemi bulmak için gittim ancak oradaki tüm kayıtlarda "Buluntu bebek" olarak çıkıyorum. 1989 yılında Sivas'ta Bezirci diye bir karakol varmış onun önünde bulunmuşum. Başka da bilgi belge yok. O kimlikte yazan anne baba adı da rastgele yazılan bir isimmiş. Şimdi gerçek anne babamı merak ediyorum. Onlara kırgın kızgın değilim sadece sebebini ve kardeşlerim falan var mı onu merak ediyorum. Onları bulursam mutlu olurum.



ÇANTADAKİ HIRKA VE YAZMA

Beni bu aileye teslim ettiklerinde verdikleri çantanın içinde ilk ailemden kalan birkaç eşya varmış. Çantada kenarı yanık battaniye, küçük bir beyaz hırka, kundak bezi, yastık ve bir de yazma çıkıyor. Başka da hiçbir bilgi yok. Ben 14 aylıkken beni alan Fevzi baba vefat ediyor. Yurt, baba vefat ettiği için tekrar beni almak istiyor. Kimliğimde ismim 'Çiğdem Kale', anne baba adımda Mustafa ve Fatma olarak yazıyor.





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