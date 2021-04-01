Burcu Çiğdem Gülüç memurdan iş için nüfus kayıt örneğini istedi. Görevli, evrağı verirken 30 yıllık sırrı söyledi. "4 günlükken sokağa atılmışsınız" dedi. Hayatı alt üst hale geldi. Hemen öz annesi sandığı Menduha Fındık'ın yanına gitti. Doğru olduğunu öğrenince şoka girdi: Gerçek ailemin peşindeyim...
Bir çocuk annesi olan Gülüç, "Öz aileme kırgın kızgın değilim. Sadece sebebini ve kardeşlerim falan var mı onu merak ediyorum. Onları bulmak istiyorum" dedi.
30 YILLIK TOKAT
Film gibi… 1989'da Tokatlı Menduha ve Fevzi Fındık çifti Sivas Yetiştirme Yurdu'na giderek yeni doğmuş bir kız bebek almak istediklerini söyledi. Müdür, liste olduğunu belirtti ve "Sıra gelince size yardımcı olacağız" diyerek çifti gönderdi. 20 gün sonra bir telefon geldi, yeni doğmuş bir kız bebeğin karakol önünde bulunduğu hastanedeki kontrolünden sonra aileye verileceği söylendi. İşlemler yapıldı, aile yurttan 4 günlük bir kız bebeğini aldı. Karayollarında memur olan Fevzi Fındık bebek henüz 14 aylıkken hayatını kaybetti. Bu kez yurt anne Menduha Fındık ile iletişime geçip bebeği geri almak istedi. Yaklaşık iki yıl süren mahkeme sürecinde bebeğin tekrar Menduha Fındık'ta kalması kararlaştırıldı.
Burcu Çiğdem Gülüç, "Elbette beni büyütenler de hayatımın bir parçası" dedi.
TANIŞMAK İSTİYORUM
Anne Menduha Fındık, eşinden kalan maaşla kızını 32 yaşına kadar getirdi. Şimdi bir de torunu var. Kızına evlatlık olduğunu hiç söylemedi. Burcu Çiğdem Gülüç, nüfus müdürlüğüne gittiğinde gerçekle yüzleşti. Hayatının şokunu yaşayan Burcu Çiğdem Gülüç, "Memur ekrana baktı 'Siz evlatlıksınız' dedi. O anda oraya yıkıldım, kaldım. Anneme sordum 'Doğru' dedi. Beni, Sivas Yetiştirme Yurdu'ndan almışlar. Beni bu aileme teslim ettiklerinde çantanın içinde; kenarı yanık battaniye, küçük bir beyaz hırka, kundak bezi, yastık ve bir de yazma çıkıyor. Gerçek ailemin peşindeyim. Onlar bulup tanışmak istiyorum" dedi.