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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 1 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 1 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram:

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Her şeyin yakışanını giyerim Ne nerden alınır ben bilirim Moda denince akla ben gelirim...
    Ebru ile Suat Özen'in fıstıkları Elif Özen



    Ben çok yakışıklıyım kardeşim de çok güzel. Eee genler çok sağlam.
    Hatice ve Ergün Ataselim'in çocukları Selin ve Efe Ataselim



    Yıllay beni çok yoydu. Eheeey ne günley
    Firdevs ve Harun Kaya'nın yavrusu Oğuz Kaya



    Bize hey yey Tyabzon
    Melek ve Bülent Boz'un miniği Elvin Boz

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 1 Nisan 2021