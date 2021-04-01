Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 1 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Her şeyin yakışanını giyerim Ne nerden alınır ben bilirim Moda denince akla ben gelirim...

Ebru ile Suat Özen'in fıstıkları Elif Özen







Ben çok yakışıklıyım kardeşim de çok güzel. Eee genler çok sağlam.

Hatice ve Ergün Ataselim'in çocukları Selin ve Efe Ataselim





Yıllay beni çok yoydu. Eheeey ne günley

Firdevs ve Harun Kaya'nın yavrusu Oğuz Kaya







Bize hey yey Tyabzon

Melek ve Bülent Boz'un miniği Elvin Boz

