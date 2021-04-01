Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cesur yürek:

    Küçük yaşta kalp krizi geçiren , başarılı naklin ardından iyileşti. ’yı karış karış gezdi. Can, en büyük hayalinin 'ye gitmek olduğunu açıkladı.

    Cesur yürek
    Günün haberi, 'dandı... (28), 13 yaşındayken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan incelemede, kalp kaslarının çalışmadığı ortaya çıktı. İkinci kalp krizini 14 yaşında geçiren Can, aylarca hastanede kaldı. Okula bile gidemeyen gence 21 yaşında yapay kalp cihazı takıldı.



    Can, 22 yaşına geldiğinde ise hayata sıfırdan başladı. Önce kalp nakli oldu, ardından üniversiteyi kazandı. turuna çıktı. İspanya, İtalya ve Romanya'yı karış karış dolaştı. En büyük hayalinin 'ye gitmek olduğunu açıkladı.




    BAŞARININ ANA KONUSU
    İzmir'de (18), annesinin 'enerjisini atsın' demesiyle henüz 3 yaşında jimnastik sporuna başladı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı. 11 yaşında 'a giren Şenman, 2016'da 'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda birincilik kazandı. 32 madalya ve 14 kupanın sahibi olan genç sporcu "Günde 8 saat antrenman yapıyorum. Spora annem teşvik etti. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Cesur yürek: Osman Can