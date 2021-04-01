Günün haberi, İzmir Bayraklı'dandı... Osman Can (28), 13 yaşındayken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan incelemede, kalp kaslarının çalışmadığı ortaya çıktı. İkinci kalp krizini 14 yaşında geçiren Can, aylarca hastanede kaldı. Okula bile gidemeyen gence 21 yaşında yapay kalp cihazı takıldı.
Can, 22 yaşına geldiğinde ise hayata sıfırdan başladı. Önce kalp nakli oldu, ardından üniversiteyi kazandı. Avrupa turuna çıktı. İspanya, İtalya ve Romanya'yı karış karış dolaştı. En büyük hayalinin ABD'ye gitmek olduğunu açıkladı.
BAŞARININ ANA KONUSU
İzmir'de Burçak Şenman (18), annesinin 'enerjisini atsın' demesiyle henüz 3 yaşında jimnastik sporuna başladı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı. 11 yaşında Milli Takım'a giren Şenman, 2016'da Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda birincilik kazandı. 32 madalya ve 14 kupanın sahibi olan genç sporcu "Günde 8 saat antrenman yapıyorum. Spora annem teşvik etti. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum" ifadesini kullandı.
Can, 22 yaşına geldiğinde ise hayata sıfırdan başladı. Önce kalp nakli oldu, ardından üniversiteyi kazandı. Avrupa turuna çıktı. İspanya, İtalya ve Romanya'yı karış karış dolaştı. En büyük hayalinin ABD'ye gitmek olduğunu açıkladı.
BAŞARININ ANA KONUSU
İzmir'de Burçak Şenman (18), annesinin 'enerjisini atsın' demesiyle henüz 3 yaşında jimnastik sporuna başladı. Başarı merdivenlerini hızla tırmandı. 11 yaşında Milli Takım'a giren Şenman, 2016'da Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda birincilik kazandı. 32 madalya ve 14 kupanın sahibi olan genç sporcu "Günde 8 saat antrenman yapıyorum. Spora annem teşvik etti. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum" ifadesini kullandı.