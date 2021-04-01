Koronavirüs aşılarına karekodlu takip

Türkiye, COVİD-19 aşılamasına hız verdi. Toplamda 4.5 milyon doz Pfizer/ BioNTech aşısı yurda geldi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirilen aşıların analiz çalışmalarının ardından nisan ayında uygulanacağı belirtildi. Aşıların güvenliği için 'Aşı Takip Sistemi' geliştirildi.







Bu sayede aşılar karekodlama işlemlerinin ardından illere dağıtılacak. Sevk sırasında sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.





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