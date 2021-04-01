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    Koronavirüs aşılarına karekodlu takip

    depolarına yerleştirilen aşıların analiz çalışmalarının ardından nisan ayında uygulanacağı belirtildi. Aşıların güvenliği için 'Aşı Takip Sistemi' geliştirildi.

    Karekodlu takip

    Türkiye, COVİD-19 aşılamasına hız verdi. Toplamda 4.5 milyon doz / BioNTech aşısı yurda geldi. depolarına yerleştirilen aşıların analiz çalışmalarının ardından nisan ayında uygulanacağı belirtildi. Aşıların güvenliği için 'Aşı Takip Sistemi' geliştirildi.



    Bu sayede aşılar karekodlama işlemlerinin ardından illere dağıtılacak. Sevk sırasında sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.

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