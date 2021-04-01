Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.04.2021 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 19:59
    ABONE OL

    'da eden yaşlı zanlı utanmadı: , hatırlamıyorum

    'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, . Hatırlamıyorum" dedi.

    DHA

    Olay, geçen hafta Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Veli S.'nin çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelenip, yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip müdahale etti.

    "KÖPEĞE Mİ TECAVÜZ EDİYORSUN"

    Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören Veli S.'nin pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun" dediği Veli S.'nin, eline aldığı taşı göstererek "Git buradan" diye bağırdığı görüldü. Olayla ilgili Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şikayetçi oldu.

    YAKALADI

    Olay sonrası Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Veli S.'nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrenen Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Habibler Mahallesi'nde ara sokaklardan birinde yakaladı. İşlemleri için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Veli S., buradaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

    İĞRENÇ SÖZLER

    Veli S., Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Antalya'da köpeğe tecavüz eden yaşlı zanlı utanmadı: Sarhoştum, hatırlamıyorum