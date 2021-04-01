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    • 01.04.2021 08:21
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    'da Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu! 41 kilo eroin ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'da zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. 'de, ekipleri yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Avrupa ülkelerine sevk etmeye çalışan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüphelilerin kullandığı araca operasyon düzenledi. lerinin uyuşturucu yüklü araçta yaptıkları aramalarda; şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilo eroin ve 7bin 550 lira ele geçirildi.

    Nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

    Edinilen bilgiye göre; Avrupa ülkelerine sevk edilmeye çalışılan uyuşturucu maddenin izini süren jandarma ekipleri; söz konusu uyuşturucu maddenin doğu illerinden 'a getirildiğini, T.Ç. ve S.Ç. isimli şüphelilerin 'de sakladıkları uyuşturucu maddeyi ambalajlayarak Avrupa ülkelerine sevk etmek için yaklaşık üç aydır fırsat kolladıklarını tespit etti.



    Bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddenin bir araca yüklendiği belirlendi.

    SEVKİYAT JANDARMAYA TAKILDI
    Jandarma ekiplerince durdurulan araçta bulunan şüpheliler T.Ç. ile S.Ç. etkisiz hale getirildikten sonra yapılan detaylı aramada; şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilo eroin ve uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 lira para ele geçirildi.



    Şüpheliler T.Ç. ve S.Ç. haklarında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ç. ve S.Ç. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da Jandarma'dan nefes kesen uyuşturucu operasyonu! 41 kilo eroin ele geçirildi