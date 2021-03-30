Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2021 07:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 07:39
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da zehir tacirlerine helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Son dakika haberine göre, 'da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    DHA
    İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese Özel Harekat ekiplerinin desteğinde operasyon yapıldı.

    Necip Fazıl Mahallesi Samet Sokak üzerine bulunan iki adrese de operasyon kapsamında baskın düzenlendi. Operasyona Pars isimli Narkotik Köpeği de katılırken polis helikopteri havadan destek verdi.

    Adreste yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki 'ne götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da zehir tacirlerine helikopter destekli uyuşturucu operasyonu