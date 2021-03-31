Küçükçekmece'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki binanın çatısında hasar meydana geldi.
BAVULLARIYLA ÇIKTILAR
Yangın Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Bülent Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.