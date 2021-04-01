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    • 01.04.2021 20:16
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    Eski sevgilisinin arkadaşını la rehin alan şahıs hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Polis yeniden peşinde...

    Sosyal medyanın gündemine oturan olayla ilgili son dakika gelişmesi... 'da . isimli şahıs kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına dayayarak küfür ve ler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi. Genç kızın ihbarı üzerine gözaltına alınan, ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., daha sonra serbest bırakıldı. Şahsın serbest bırakılmasının ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kemal A.'nın daha önce de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

    DHA
    Polis yeniden peşine düştü

    Sosyal medyanın gündemine oturan olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

    Anada'da Kemal A. isimli şahıs kendisini terk ettiği öne sürülen Ceren isimli sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdi.

    Adana Mavi Bulvar'daki bir sitede oturan Kemal A., 'Ceren' isimli sevgilisi kendisini terk edince arkadaşı Anıl H.'yi 18 Mart'ta evine çağırdı. İddiaya göre Anıl H.'nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., 'Ceren gelir misin' dedirterek video çekip, genç kıza gönderdi.

    GENÇ KIZ YARDIM İSTEDİ
    Kemal A.'dan korkup saklandığı öne sürülen Ceren isimli genç kız, polis ekiplerinden yardım istedi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kemal A., 25 Mart'ta gözaltına alındı. Polis, eski sevgili ve görüntülerdeki Anıl H.'nin de bilgisine başvurmak için emniyete çağırdı.

    KURGU SAVUNMASI VE ŞİKAYETÇİ OLUNMAMASIYLA SERBEST KALDI
    Görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Kız ile görüntülerdeki arkadaşı Anıl H. de Kemal A.'dan şikayetçi olmadı.

    BOĞAZINA BIÇAK DAYANAN ŞAHIS DA KURGU OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Kemal A.'nın boğazına bıçak dayadığı Anıl H., paylaştığı videoyla, "Herkese merhaba. Videodaki kişi benim. Hiçbir şekilde tehdit altında değilim. Video gerçek değil. O kişiyle tamamen kurgu. O kişi arkadaşımın eski sevgilisi. Aralarında ne olay geçti bununla ilgili bilgim yok. O video emniyete gitti. İfade de verdim. Yani video gerçek değil. O kişiyle aramızda bir sorun yok. İnanmazsanız annemle de konuşturabilirim sizi. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.



        KULLANICILAR KURGU OLDUĞUNA İNANMADI
        Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğuna inanmayınca Anıl H., Kemal A. ile birlikte evde buluşup, yeni bir görüntü daha paylaştı. Görüntülerde Anıl H., "Merhaba, bugün 1 Nisan saat 08.50 ve şu anda sabahın en erken saatlerinde Kemal'i yanıma çağırdım. Videonun gerçek olmadığını, tehdit altında olmadığımı anlatmak ve bunu da kanıtlamak için video çekeceğim diye söylemiştim. Tehdit altında değilim, zorla burada değilim. Hatta kendisini ben çağırdım evime. Bu 1 aylık mesele zaten, kapandı, bitti. İfadeler verildi, her şey yapıldı. Bununla ilgili gereken yapıldı. Şu anda bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok" dedi.

        "TÜM TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"
        Anıl H.'nin ardından konuşan Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu. Biz bir oyun yapalım dedik, oyun da bir şaka. Ne olduysa anlamadık ama gerçekten tüm Türkiye'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "NE ZAMAN ÖLDÜRÜLECEĞİM KORKUSUYLA YAŞAMAKTAN BIKTIM"
        Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Kemal A.'nın Ceren ismini kullanan eski sevgilisi genç kız, şu paylaşımı yaptı:

        "Yanına gitmediğim için arkadaşlarımı ailemi bu şekilde tehdit ediyor. Herkese şiddet uyguluyor, defalarca ölümden döndüm. Sürekli tehditle yaşıyorum, evden dışarı çıkmıyorum ve kaçarak yaşıyorum. 40-50'den fazla dosyası var ve hepsi kadına şiddet, darp, yaralama. Ama cezaevinde sadece 5 ay yattı. Bir kadının hayatı canı bu kadar az bir süre olmamalı. Kendisi cezaevinden çıkalı 1 ay oldu ve şu an bu durumdayım, gerekli cezayı vermelerini istiyorum. Ben ne zaman öldürüleceğim korkusuyla yaşamaktan bıktım. Henüz 21 yaşındayım yaşamam gereken çok şey var bunu böyle bir adam bitirmesin. Bu videoyu yayalım, çünkü gidip şikayetçi olduğum halde hala bir haber alamadım ve hala tehditle yaşıyorum. Bu olayda sadece ifade verip çıktı ve beni arayıp 'noldu bak ifade verdim çıktım' diyerek dalga geçti. Kendisi aynı zamanda ruh sağlığı bozuk bir insandır. Cezaevinde ruh sağlığı hastanesine götürülüyordu. Bana şiddet uygulamasından bıktım ve dayanamıyorum. Bana yardım edin."



        SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Bu arada, 'Ceren' ismini kullanan sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A.'nın 30'dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemal A. hakkında, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan işlem yapıldığı ifade edildi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
        Genç kızın, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

        GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI
        Öte yandan Kemal A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        KUYUMCUDAN ALTIN HIRSIZLIĞINA KARIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Adana'da 'Ceren' ismini kullanan sevgilisi Zekiye A.'nın arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A.'nın daha önce de kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği çalmaya çalıştığı ortaya çıktı.

        2019'un Kasım ayında Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verip, yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyerek dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı.

            Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kuyumcu da, "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.



            EŞİNİ TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ
            Kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kemal A.'yı gözaltına aldı. Hale Nur A. da altınlarla birlikte yakalandı. Hale Nur A.'yı tanımadığını öne süren Kemal A.'nın, kadınla olaydan 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

            Kemal A.'nın Hale Nur A.'ya bu altınları ise 'mihr' (İslam dininde kadına verilmesi taahhüt edilen para) olarak verdiği öne sürüldü.

            TAKMA İSMİNİ VÜCUDUNA DÖVME YAPTIRMIŞ
            Adana'da Kemal A.'nın, Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri gönderdiği eski sevgilisi 'Ceren' ismini kullanan Zekiye A.'nın vücuduna 'Ümitim' yazdırdığı ortaya çıktı.

            'Ümit' ismini takma isim olarak kullandığı saptanan Kemal A.'yı yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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            Haberler Yaşam Eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin alan şahıs hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Polis yeniden peşinde...