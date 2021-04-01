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    • Yaşam
    • 01.04.2021 23:18
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    • 01.04.2021 23:19
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    Tartıştığı adamın başında kırıp kaçtı

    'ta çıkan da bir kişi tartıştığı şahsın başında kırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye götürdü.

    İHA
    Tartıştığı adamın başında cam şişe kırdı

    Olay, İncivez Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. T.K. ile E.A. ve S.Y. arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında T.K., S.Y.'nin başında cam şişe kırarken, E.A.'yı ise elinden yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y. ve E.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Öte yandan polis olay yerinden kaçan T.K. için arama çalışması başlattı.

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