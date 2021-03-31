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    • 31.03.2021 17:28
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    • 31.03.2021 17:28
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    Rekor tutara sahibini buldu! 'ın portesini kim satın aldı? Fiyatı ne kadar?

    'de müzayede evi theby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı Padişahı 'ın portresi, 350 bin sterline satıldı. Alıcı vergileriyle birlikte rekor fiyata ödeme yapacak. Resim, 'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Peki, Kaç paraya satın alındı? İşte konuyla ilgili merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kanuni Sultan Süleyman'ın portesini kim satın aldı?

    İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in gerçekleştirdiği açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi de satıldı. Alıcı vergileriyle birlikte rekor fiyata ödeme yapacak. Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Peki, Kanuni Sultan Süleyman'ın portesini kim satın aldı? Kaç paraya satın alındı? İşte konuyla ilgili merak edilenler!

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN PORTESİNİ KİM SATIN ALDI? KAÇ PARAYA SATIN ALINDI?

    Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kimin aldığı açıklanmadı. Portre 350 bin İngiliz Sterlin'i Türk lirasıyla ise 4 milyon TL'ye alıcı buldu. Vergiler de eklendiğinde söz konusu tutarın 5 milyon TL'ye yaklaştığı söylenebilir.

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİNİN ÖZELLİKLERİ

    Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin 16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğu vurgulandı.

    Nadide bir eser olan portre hakkında konuşan Sotheby's Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, "Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait." bilgisini verdi.

        MİHRİMAH SULTAN'IN PORTRESİ DE 60 BİN STERLİNE SATILDI

        Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı.

        16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen portrenin, çok nadir bir eser olduğu değerlendiriliyor.
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