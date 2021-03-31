KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİNİN ÖZELLİKLERİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin 16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğu vurgulandı.

Nadide bir eser olan portre hakkında konuşan Sotheby's Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, "Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait." bilgisini verdi.