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    • 31.03.2021 17:45
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    • 31.03.2021 18:00
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    ’de ! Tartıştığı , polis zanlıyı kanepede otururken gözaltına aldı

    ’de dün eşiyle tartışan Serkan Ö. (41), tartıştığı eşi Ceyda Ö.’yü (32) elleriyle boğarak öldürdü. Korkunç olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri ise katil zanlısı kocayı salonda kanepede otururken yakaladı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

    İHA
    İzmir’de cinayet! Tartıştığı karısını elleriyle boğdu

    Olay, dün akşam saatlerinde 'in ilçesi Balatçık Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre Serkan ve Ceyda Ö. çifti, tartıştığı sırada cinnet getiren Serkan Ö., karısı Ceyda Ö.'yü boğazını sıkarak öldürdü.

    Kızları Ceyda Ö.'den haber alamayan ailesi ise çilingirle kapıyı açtıklarında Serkan Ö.'nün elinde bıçakla dışarıya çıktığını görüp durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çiftin yaşadıkları eve girdiklerinde korkunç gerçekle karşılaştı. Ceyda Ö.'yü yatak odasında hareketsiz halde bulan polis ekipleri, eşi Serkan Ö.'yü salonda kanepede otururken buldu.

    Olay yerine gelen 112 ekipleri, Ceyda Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı koca Serkan Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    ELLERİYLE BOĞMUŞ

    Cinayeti itiraf eden Serkan Ö., polisteki ilk ifadesinde saat 17.00 sıralarında eşiyle tartıştıklarını ve ardından eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

    Serkan Ö.'nün Cinayet Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, Ceyda Ö. ise 'de defnedildi.

    OTURDUKLARI EVİ 5 AY ÖNCE SATIN ALMIŞLAR

    Komşuları, Çiğli'de esnaf olan Serkan Ö. ve ev hanımı Ceyda Ö.'nün tartıştıklarına daha önce hiç şahit olmadıklarını söyledi. 2 ve 13 yaşında iki çocukları olan çiftin, yaklaşık 10 yıldır kiracı olarak ikamet ettikleri evi ise 5 ay önce satın aldıkları öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İzmir’de kadın cinayeti! Tartıştığı karısını elleriyle boğdu, polis zanlıyı kanepede otururken gözaltına aldı