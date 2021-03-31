34 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğunu ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağını belirterek, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ve "alenen hakaret" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Deniz Göner, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun unsurlarının oluşmadığını ve tanığın doğruyu söylemediğini ifade ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep eden avukat Göner ayrıca, müdahil Dadaş Aras'ın saldırgan bir kişiliğe sahip olduğunu, bir önceki celse çıkışında kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Enes Uysal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.