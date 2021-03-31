İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Müdahil Dadaş Aras ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
TANIKLAR DİNLENDİ
Tanık olarak ifadesi alınan Sinan Güngör, olay günü trafiğin durma noktasına geldiğini, aracından indiğinde sanık Uysal ile müdahil Aras arasında tartışma yaşandığını gördüğünü ve Uysal'ın Aras'ı tehdit ettiğini söyledi.
"MAKAM ARACI YA DA POLİS ARACI SANDIM"
Kamyonetinin içindeki müdahil Aras'ın olayı cep telefonuyla kaydettiğini belirten tanık Güngör, "Sanık, Aras'a 'Ver şu telefonu' diyerek tehdit ve küfür ediyordu. Aras ise 'Sen nasıl aracına çakar takarsın, aracını benim önüme kırarsın, sen kimsin?' diyordu. Sonra Aras araçtan indi. Sanık, görüntüleri silmesini istedi. Aras silmeyeceğini, polise vereceğini, çakarı da çekeceğini söyledi. Araçtaki çakarı ben de gördüm, hatta makam aracı ya da polis aracı sandım. Camları simsiyahtı." diye konuştu.
Taraflar arasındaki sözlü tartışmadan sonra sanığın müdahil Aras'ı bıçakladığını ifade eden tanık Güngör, sanığın yere düşen müdahili bıçaklamaya devam ettiğini, olaya müdahale etmemeleri için de kendilerine de bıçak salladığını anlattı.
Müdahili aracına bindirdiğini, görüntülerin silinmesinin peşinde olan sanığın bıçakla cama vurduğunu dile getiren tanık Güngör, aracıyla Aras'ı olay yerinden götürdüğünü aktardı.
Müdahil avukatı Bünyamin İnce, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.