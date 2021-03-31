Özel bir ulaşım firmasında kabin memuru olarak görev yapan Seda K., Mehmet K. ile evliydi. Çift İstanbul'da ikamet ediyordu. Geçtiğimiz aylarda başlayan anlaşmazlık sonrası 39 yaşındaki genç kadın eşinden boşanmak istedi.
Sabah'ın haberine göre; Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açan Seda K.'nin eşi ise boşanmak istemiyordu. Taraflar arasında husumet başladı. Mağdur kadın eşine defalarca uzaklaştırma kararı aldırsa da eşini kendisinden uzaklaştırmayı başaramadı.
KADES SAYESİNDE KURTULDU
Geçtiğimiz günlerde eşinden ayrılarak Bakırköy'de bir adreste ikamet etmeye başlayan genç kadın aniden eşini karşısında gördü.