Eşi ve arkadaşının kendisine hakaret ettikten sonra darp etmeye çalışması üzerine bir dükkâna girerek, Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı KADES uygulamasına basarak yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet görevlileri tarafından kurtarılan genç kadın, olayın hemen ardından ikametinden taşındı.