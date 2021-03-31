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    • Yaşam
    • 31.03.2021 09:16
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    • 31.03.2021 09:25
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    uygulaması mağdur kadının hayatını kurtardı! Sinsi kocanın planı bozuldu

    Eşinden boşanmak isteyen . evinden taşınarak izini kaybettirmeye çalıştı ve defalarca uzaklaştırma kararı aldı. Ancak eşi 'yı kendisinden uzaklaştırmayı başaramadı. Geçtiğimiz gün 'de bir anda boşanmak istediği eşini karşısında gören mağdur kadın bir mağazaya girdi ve uygulamasından yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise genç kadını kurtardı.

    Sinci kocanın planı bozuldu

    Özel bir ulaşım firmasında kabin memuru olarak görev yapan Seda K., Mehmet K. ile evliydi. Çift İstanbul'da ikamet ediyordu. Geçtiğimiz aylarda başlayan anlaşmazlık sonrası 39 yaşındaki genç kadın eşinden boşanmak istedi.

    Sabah'ın haberine göre; Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açan Seda K.'nin eşi ise boşanmak istemiyordu. Taraflar arasında husumet başladı. Mağdur kadın eşine defalarca uzaklaştırma kararı aldırsa da eşini kendisinden uzaklaştırmayı başaramadı.

    KADES SAYESİNDE KURTULDU
    Geçtiğimiz günlerde eşinden ayrılarak Bakırköy'de bir adreste ikamet etmeye başlayan genç kadın aniden eşini karşısında gördü.

        Eşi ve arkadaşının kendisine hakaret ettikten sonra darp etmeye çalışması üzerine bir dükkâna girerek, Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı KADES uygulamasına basarak yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet görevlileri tarafından kurtarılan genç kadın, olayın hemen ardından ikametinden taşındı.

        AKIL ALMAZ PLAN
        Başka bir semtte ikamet etmeye başlayan genç kadın, adresini kimseye söylemeden yaşıyordu. Ta ki boşanmak üzere olduğu eşi planını uygulayana kadar..

        İddiaya göre Mehmet K., karakola giderek eşinin kaybolduğunu, haber alamadığını belirterek şikayetçi oldu. Emniyet güçleri genç kadının ailesine ulaşıp bilgi verdiğinde ise Mehmet K.'nin oyunu bozuldu.
            Haberler Yaşam KADES uygulaması mağdur kadının hayatını kurtardı! Sinsi kocanın planı bozuldu