Kursiyer Şenay Demir, merak ettiği için almaya başladığı kursta yaptığı el emeği oyuncakların ilk başlarda ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini, yurt içi ve yurt dışından aldıkları talep ile aile bütçesine katkıda bulunmaya başladığını söyledi. Demir, "Kurs öğretmeniz ve Özgül Arslan, Zeynep Bulut, Hanife Katay isimli kurs arkadaşlarımız ile birlikte ilk yurt dışı siparişini oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.