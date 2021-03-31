Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.03.2021 09:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2021 09:31
    ABONE OL

    ’da yürek yakan olay! Üzerinden kamyonet geçen minik Umut hayatını kaybetti

    haberi... ’da bir kamyonet, minik Umut’un üzerinden geçti. Minik Umut hayatını kaybederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Kamyonet minik Umut’un üzerinden böyle geçti

    'da 3 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.


    Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında 'nde meydana geldi. Umut K. (3) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



    Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut'un akrabası yaşananları anlatarak,
    "Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.



    FECİ OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.'nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İstanbul Avcılar’da yürek yakan olay! Üzerinden kamyonet geçen minik Umut hayatını kaybetti