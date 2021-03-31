5 aylık hamile 16 yaşındaki Sezen 16 bıçak darbesiyle vahşice katledildi! Sezen'in gözleri bağışlandı

'HEMŞİRE OLUP HASTALARA BAKACAKTI'

Ünlü, kızının hayat dolu bir insan olduğunu, çevresindeki herkes tarafından sevildiğini anlatarak, "Hayat doluydu benim kızım. Aslında dertli biriydi. Annesiz büyüdü. Onu halası büyüttü. Ancak derdini anlatmayan bir insandı. Kızım anne şefkati görmedi ama halası onun annesi oldu. Hiçbir zaman şikayetçi olmadı. Benim kızım okuyordu, sağlık meslek lisesine gidiyordu. Hemşire olup, hastalara bakacaktı. Devlete, millete faydalı bir insan olacaktı. Olmadı. Yapma kızım, etme dedim. Bu adamla evlenme, bu adam senin sonunu getirir dedim. Böyle sevgi mi olur, böyle kıskançlık mı olur" şeklinde konuştu.