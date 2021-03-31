5 aylık hamile 16 yaşındaki Sezen 16 bıçak darbesiyle vahşice katledildi! Sezen'in gözleri bağışlandı

Acı olay, geçen cuma gecesi saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. 16 bıçak darbesi alan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Anıl Yolum ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.
"SİNİRLENDİM BIÇAKLADIM VE KAÇTIM"
Cinayetin ardından isyan eden baba Serdar Ünlü'nün anlattıkları ise Sezen'in yaşadığı dramı ortaya çıkardı. Acılı baba, karnındaki bebeğiyle ölen kızının, kati zanlısının cinsel saldırısı sonucu hamile kaldığını, bu nedenle dini nikah kıyarak birlikte yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi. Katil zanlısı Anıl Yolum ise ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.
'İNŞALLAH KIZIMIN GÖZÜYLE BAŞKALARI GÖRÜR DÜNYAYI'
Baba Serdar Ünlü, kızının mezarını ziyaret edip, gözyaşı söktü. Vasiyeti üzerine kızının kornealarını bağışlayan baba Ünlü, "Kızımı kendi ellerimle gömdüm. Allah bunların belasını versin, bu cana kıyanların Allah belasını versin. Kızımın gözlerini bağışladık. Bana, 'Baba, eğer ben ölürsem benim organlarımı bağışlayın' diye vasiyeti var kızımın. İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün. İnşallah cennette yatar" dedi.