Herkes bolluk bereket içinde yaşamak ister. Peki yalnızca "istemek" yeterli mi? Yaşam koçu Nazlı Korkmaz, "İstemek kesinlikle çok önemli bir ilk adım olacaktır çünkü herşey isteme arzusuyla başlar. Daha sonra arzuladığımız yolda adanmış bir şekilde yürümeye devam etmek bizi istediğimiz hedefe kesinlikle götürecektir. Yaptığımız her şeyde adanmışlık çok önemli bir rol taşıyor. Daha konforlu, daha rahat, daha keyifli bir yaşam sürmek istiyorsanız, önce 'bereketli' olmayı seçmeniz gerek. Bereketli olmak da bir seçimdir. Bu, 8 önemli basamaktan oluşan bir yolculuk. Önce siz saat karşılığında para için çalışırsınız,daha sonra pasif gelirler yaratmaya başlarsınız, sonra Yatırımlar başlar, sonra yatırımlarınız büyür paranız sizin için çalışır duruma gelir. Tabii ki bütün bunlar için çok sağlam bir bütçe yapmak lazım ve aynı zamanda kişinin üzerinde çalışırken harcayanlar kanununda olup olmadığı bakılır vs 'Bolluk bereket' konulu workshop'larımda bu adımların neler olduğunu ve nasıl gerçekleştirilebileceğini gösteriyorum. Bu konuda enerjimizi nasıl yükseltebileceğimizi, nasıl bir enerjide olursak daha bereketli olacağımızı, bakış açımızı nasıl değiştirebileceğimizi anlatıyorum."



ÖNCE KİŞİYİ BU YOLCULUĞA HAZIRLAMAK

Korkmaz, bolluk bereket içinde yaşamayı sadece istemenin yetmeyeceğini, bilinçaltının da buna hazırlanması gerektiğini belirtiyor: "İstemek de önemli ama önce bilinçaltımızı refah ve bolluk içinde yaşamaya hazırlamalıyız. Yoksa kazandıklarımız, geldiği gibi gidecektir."



BEREKET SADECE PARA DEMEK DEĞİL

Nazlı Korkmaz, bereketin parayla sınırlandırılmaması gerektiğini de vurguluyor: "Bereket sadece para demek değil. Sevgi, mutluluk, zaman, iş, sağlık, aile; kısacası her alanda bereketli hissetmeniz mümkün. Bereket her yerde, eğer görmeyi seçersek. Ve bereketi görmeye başladığımızda, emin olun dahası gelecek."

Haberler Yaşam Yaşam koçu Nazlı Korkmaz'dan bolluk bereketin formülü