Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte ertelenen düğünler yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tekrar başladı. Pandemiyle birlikte değişen şeylerden biri de nikah şekerleri oldu. Düğün veya nişanları pandemiye denk gelen çiftler, bu süreçte kullanımı artan kolonyayı artık davetlilerine nikah şekeri yerine hediye etmeye başladı.
Antalya'da nikah şekeri üreten firma sahibi Özlem Başalak, pandemiyle birlikte küçük şişelerde hediyelik kolonyalar hazırlamaya başladı. Başalak'ın ürettiği nikah şekeri gibi süslenmiş kolonya şişeleri, evlenecek çiftlerin ilgisini çekti. Haftada 100-150 çift için üretilen kolonya şişelerinin fiyatları ise boyutlarına göre 2.5 lira ile 8 lira arasında değişiyor.
"HEDİYELİKLERİN YÖNÜ DEĞİŞMEYE BAŞLADI"
Nikah şekeri üreticisi Özlem Başalak, "Pandemiyle birlikte önceki nikah şekerlerine nazaran en çok istenilen şeylerden biri kolonya şişeleri. Hem hijyenik hem gelen misafirlere vermek açısından bu dönemde çok tercih ediliyor.