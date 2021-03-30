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    'da babasının sırtında okula giden 10 yaşındaki Batuhan Şahin için yollar asfaltlanıyor

    Yeşilyurt Belediyesi, gönül yolu yapıyor…. bağlı Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan'ın 3 yıldır babasının sırtında okula gidip gelmesi, birçok hayırsever gibi ni de harekete geçirdi. Aileye ilk etapta tekerlekli sandalye yardımında bulunan Yeşilyurt Belediyesi, okula giden yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun asfaltyapılacağı açıklandı.

    Batuhan'ın yolu!

    Yeşilyurt Belediyesi, gönül yolu yapıyor…. bağlı Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan'ın 3 yıldır babasının sırtında okula gidip gelmesi, birçok hayırsever gibi ni de harekete geçirdi. Aileye ilk etapta tekerlekli sandalye yardımında bulunan Yeşilyurt Belediyesi, okula giden yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun asfaltyapılacağı açıklandı.

    Batuhan'ın evinden 'ne kadar olan kısımda da çalışmalar start aldı.

    Batuhan'ın babası 'in sırtında okula gidip gelmesinin kamuoyuna yansımasının ardından ülkenin dört bir yanından hayırseverler de Batuhan için harekete geçerek, destek olmak istemişti.

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    Haberler Yaşam Malatya'da babasının sırtında okula giden 10 yaşındaki Batuhan Şahin için yollar asfaltlanıyor