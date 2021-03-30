Sıra dışı olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası şüphelenen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, peşinden otele girdi.
ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU
Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.
POLİSLE MÜDAHALE ETTİ
Otel görevlisi ise 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası kıyafetlerini ve paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.