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    • 30.03.2021 14:00
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    • 30.03.2021 14:11
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    'nda otel lobisinde çırılçıplak soyundu! Genç kadın 6 ay hapse mahkum edildi

    'nda sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç bir kadın, erkek arkadaşını takip edip girdiği otele girdi. Resepsiyondaki görevliden sevgilisinin kaldığı odanın numarasının öğrenmek isteyen genç kadın cevap alamayınca soyunmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken "hayasızca hakaretlerde bulunmak" suçundan 6 ay hapse mahkum edildi.

    Otel lobisinde soyunan kadının cezası

    Sıra dışı olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası şüphelenen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, peşinden otele girdi.

    ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU
    Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.

    POLİSLE MÜDAHALE ETTİ
    Otel görevlisi ise 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası kıyafetlerini ve paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.

        GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi. İfadesi alınan genç kadın yaşanan olayı anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otelden alınan güvenlik görüntüleri delil olarak kabul edilip genç kadın hakkında dava açıldı.

        6 AY HAPSE MAHKÛM EDİLDİ
        Asliye Ceza Mahkemesinde 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan yargılanan kadın, hakim karşısında kendisini olay günü alkollü olduğunu belirterek savundu.

        Otel lobisinde sevgilisiyle görüşmek istediğini, talebi karşılanmayınca alkolün etkisiyle soyunduğunu, eylemi cinsel tatmin amacıyla yapmadığını ve suç işlemek kastı olmadığını beyan etti.

            DAHA ÖNCE İŞLEDİĞİ BAŞKA BİR SUÇU DAHA ÇIKTI
            Genç kadın, yargılama sonucu 6 ay hapse mahkum edildi.

            Şüphelinin daha önce de başka bir suç işlediği gerekçesiyle cezada indirim yapılmadı ve 5 yıl boyunca ertelenen diğer cezasının da açıklanmasına karar verildi.
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