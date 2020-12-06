Otel lobisinde çırılçıplak soyundu! Nedenini duyunca şok olacaksınız

İstanbul'da bir otelde yaşanan son dakika gelişmesi şoke etti! Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının Beyoğlu'nda bulunan bir otele girdiğini gördü. Otelde Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın, istediğini alamayınca görevlileri rezillik çıkarmakla tehdit ettikten sonra soyunmaya başladı. Rezaletin görüntüleri de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar;

BULUŞTU, AYRILDIKTAN SONRA SEVGİLİSİNİ TAKİP ETTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.