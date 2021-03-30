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    • Yaşam
    • 30.03.2021 15:02
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    • 30.03.2021 15:08
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    'de kaçakçılık operasyonu! 200 çuval dolusu sigara yüz binlerce hap ve tütün ele geçirildi

    'de hudut birliklerince düzenlenen operasyonda, sınır hattındaki ilçesine bağlı Akpınar köyünün Nevşiyan mevkiinde 200 çuval dolusu gümrük kaçağı sigara, yüz binlerce hap ve tütün ele geçirildi.

    DHA
    Kaçakçılık operasyonu! İşte ele geçirilenler

    Jandarma Komutanlığı ile , 6'ncı Hudut Tugayı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ekiplerince, sınır hattında bir grup kaçakçının giriş yaptığı bilgisi üzerine ilçesine bağlı İran sınır hattındaki Akpınar köyünün Nevşiyan Deresi mevkiine operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER
    JİHA destekli operasyona katılan jandarma ve hudut birlikleri arazi arama-taraması yaptı. Yapılan aramada 200 çuvalda 135 bin paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 239 bin yeşil reçete kapsamında hap, 150 bin gram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Hakkari'de kaçakçılık operasyonu! 200 çuval dolusu sigara yüz binlerce hap ve tütün ele geçirildi