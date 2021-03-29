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    • 29.03.2021 20:07
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    • 29.03.2021 20:07
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    Taksim’de nın telefonunu çalmaya çalışan ı lerin köpeği "Zeytin" ısırdı

    'un en büyük meydanı Taksim’de, lık yapan bir kişinin telefonunu çalmaya çalıştığı esnada fark edilen kaçarken polisler tarafından yakalandı. Polisler tarafından götürüleceği esnada, çaycıya saldırmaya çalışan zanlı, meydandaki lerin köpeği tarafından ısırıldı.

    İHA
    Taksim'deki hırsızı çiçekçilerin köpeği ısırdı

    Olay, 'nda meydana geldi. İddialara göre, bir kişi lık yapan 'ün arka cebindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Öztürk, zanlıyı fark edince telefon yere düştü ve ikili arasında arbede yaşandı. Öztürk'ün arkadaşları da olay yerine gelerek zanlıya müdahale edince, meydana kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Ekipler tarafından karakola götürülecek olan zanlı, o esnada gördüğü çaycı Öztürk'e saldırınca yeniden arbede yaşandı. Taraflar, polisler tarafından sakinleştirildi. Yeniden karakola götürülmek üzere olan zanlıyı bu sefer de meydandaki lerin 'Zeytin' isimli köpeği ısırdı. Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından zanlı, 'ne götürüldü.

    Olayı anlatan çaycı Mahmut Öztürk, "Yanımdan geçerken elini cebime atmaya çalıştı. Ben de onu yüzünden ittim. Geldi direkt bana saldırdı" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Yaşam Taksim’de çaycının telefonunu çalmaya çalışan hırsızı çiçekçilerin köpeği "Zeytin" ısırdı