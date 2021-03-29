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    • 29.03.2021 23:20
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    • 29.03.2021 23:26
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    ’de bir erkeğin fotoğrafını beğenen sevgilisini beyzbol sopasıyla döven cani tutuklandı: Çocukluk arkadaşımdı

    ’in ilçesinde sevgilisi Ç.’yi (24) sosyal medya hesabından başka bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopası ile darp ettiği öne sürülen Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zeynep Ç.,Çocukluk arkadaşımın sosyal medyada fotoğrafını beğendim diye kıskançlık krizine girdi. Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı." dedi. Zeynep, lavaboya bile annesiyle gidiyor...

    İHA
    DHA
    Sevgilisini beyzbol sopasıyla dövdü

    Olay, geçen Salı günü İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi'deki bir evde meydana gelmişti. Bir kafede baristalık yapan Zeynep Ç. kendisiyle aynı kafede çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. ile evde tartışmaya başladı. İddiaya göre Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medyadan başka bir erkeğe ait olan bir fotoğrafı beğendiği için bağırmaya başladı.

    Berk Ö., daha sonra Zeynep Ç.'yi beyzbol sopası ile dövmeye başladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden beyzbol sopası ile sert darbeler alan Zeynep Ç.'nin darbe alan yerlerinde morluklar oluştu. Daha sonra Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine gidip darp raporu aldı. Aldığı rapor ile polise giden Zeynep Ç., Berk Ç.'den şikayetçi oldu.

    "00.00'DAN 04.00'A KADAR BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ"

    Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., "Biz erkek arkadaşımla akşam evde oturuyorduk. Çocukluk arkadaşımın sosyal medyada fotoğrafını beğendim diye kıskançlık krizine girdi. Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Biz uyuduk, uyandık sabah yine devam etti. Ertesi gün akşam 19.00 gibi arkadaşlarıyla dışarıya çıkacaktı, beni annesine yolladı. Evden onunla birlikte çıktık. Ben taksiye bindim. Karakola gittim. Onlar beni hastaneye götürdüler. Daha sonra darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sabahleyin İzmir'den İstanbul'a döndüm. O gün akşam annemi aramış. 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun?' Demiş. Annemin tansiyonu çıktı. Ben tek başıma su bile içemiyorum. Lavaboya bile gidemiyorum. Annem götürüyor.



    "BEN ÖLECEĞİM ZANETTİM İÇİMDEN DUA OKUDUM"

        Her yerim kırıldı vücudumda mor bile değil siyah. Çevresine ben yapmadım o gece orada değildim demiş. Hangi akla hizmet onu dedi onu da bilmiyorum. Kendi kendimi dövmedim. Komşular duymuş bütün apartman, girip çıkarken görüntülerimiz bindiğim indiğim taksi mesajları aramaları hepsi var. İnkar etmiş, serbest bırakılmış. Benim kemiklerimi kıran insan şuan dışarıda, benim oturduğum koltukta oturuyor belki de bu haberi izliyor. Ben öleceğim zannettim. İçinden dua okudum. Aklıma hiç bir şey gelmedi kimseyi arayamadım. Beyzbol sopasıyla dövdü beni. Herkes çocuğunu kendisini hayvanını bitkisini ağacını, bundan uzak tutsun. Tedavi altına alınması gerekiyor. Bana bunları yapan başkasına neler yapmaz. Ben kurtuldum. Çıkmasaydım ölürdüm. Ölmedim" dedi.

        Zeynep Ç.'nin şikayeti üzerine olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Berk Ç.'nin, hakkında başka suçtan da araması olduğunu tespit etmesi üzerine şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö. tutuklandı. Zeynep Ç. ise darp edilmesinin ardından İzmir'den ayrılarak İstanbul'daki ailesinin yanına gitti.

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