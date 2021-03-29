Her yerim kırıldı vücudumda mor bile değil siyah. Çevresine ben yapmadım o gece orada değildim demiş. Hangi akla hizmet onu dedi onu da bilmiyorum. Kendi kendimi dövmedim. Komşular duymuş bütün apartman, girip çıkarken görüntülerimiz bindiğim indiğim taksi mesajları aramaları hepsi var. İnkar etmiş, serbest bırakılmış. Benim kemiklerimi kıran insan şuan dışarıda, benim oturduğum koltukta oturuyor belki de bu haberi izliyor. Ben öleceğim zannettim. İçinden dua okudum. Aklıma hiç bir şey gelmedi kimseyi arayamadım. Beyzbol sopasıyla dövdü beni. Herkes çocuğunu kendisini hayvanını bitkisini ağacını, bundan uzak tutsun. Tedavi altına alınması gerekiyor. Bana bunları yapan başkasına neler yapmaz. Ben kurtuldum. Çıkmasaydım ölürdüm. Ölmedim" dedi.