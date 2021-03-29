Olay, geçen Salı günü İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi'deki bir evde meydana gelmişti. Bir kafede baristalık yapan Zeynep Ç. kendisiyle aynı kafede çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. ile evde tartışmaya başladı. İddiaya göre Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medyadan başka bir erkeğe ait olan bir fotoğrafı beğendiği için bağırmaya başladı.
Berk Ö., daha sonra Zeynep Ç.'yi beyzbol sopası ile dövmeye başladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden beyzbol sopası ile sert darbeler alan Zeynep Ç.'nin darbe alan yerlerinde morluklar oluştu. Daha sonra Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine gidip darp raporu aldı. Aldığı rapor ile polise giden Zeynep Ç., Berk Ç.'den şikayetçi oldu.
"00.00'DAN 04.00'A KADAR BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ"
Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., "Biz erkek arkadaşımla akşam evde oturuyorduk. Çocukluk arkadaşımın sosyal medyada fotoğrafını beğendim diye kıskançlık krizine girdi. Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Biz uyuduk, uyandık sabah yine devam etti. Ertesi gün akşam 19.00 gibi arkadaşlarıyla dışarıya çıkacaktı, beni annesine yolladı. Evden onunla birlikte çıktık. Ben taksiye bindim. Karakola gittim. Onlar beni hastaneye götürdüler. Daha sonra darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sabahleyin İzmir'den İstanbul'a döndüm. O gün akşam annemi aramış. 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun?' Demiş. Annemin tansiyonu çıktı. Ben tek başıma su bile içemiyorum. Lavaboya bile gidemiyorum. Annem götürüyor.
"BEN ÖLECEĞİM ZANETTİM İÇİMDEN DUA OKUDUM"