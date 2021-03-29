Burdur'un Bucak ilçesinde, sıfır kilometre otomobilleri taşıyan TIR'ın dorsesinde balataların alev alması nedeniyle yangın çıktı.
ARKA LASTİKLERİNDEN ALEV ALDI
Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü Yenice Mahallesi'nde meydana geldi.
Isparta'dan Antalya yönüne giden Ertuğrul Şen yönetimindeki 16 AGV 194 plakalı sıfır otomobil yüklü TIR, rampa aşağı inerken, dorse kısmında bulunan balataların ısınması nedeniyle arka lastiklerinden alev aldı.
Yanmaya başlayan TIR'ın sürücüsü Ertuğrul Şen, yangının ormana sıçramaması için alev topuna dönen aracı yolun ortasında güçlükle durdurdu.
6 SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL KÜL OLDU
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına ilk müdahale Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından yapıldı. Köylüler de ekiplere destek verdi.