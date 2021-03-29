UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yangın nedeniyle Isparta- Antalya karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolda 1- 1,5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yoldaki ulaşım da normale döndü.

'ÇOK SIK YANGIN ÇIKIYOR'

Elsazı köyü Muhtarı Ömer Ali Çimenkaya, "Isparta- Antalya karayolunda sıklıkla araç ve orman yangınları çıkıyor. Elsazı bölgesi, Bucak, Isparta ve Antalya üçgeninde yaklaşık 35- 70 kilometre mesafede bulunuyor. En yakın Bucak yolunda çok kıvrım ve viraj olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşım ve müdahale yaklaşık bir saati buluyor. Elsazı köyüne bir tane yangın aracı verilmesi halinde en azından çıkan yangına köy halkı olarak biz ilk müdahaleyi başlatırız" ifadelerini kullandı.