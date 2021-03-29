SON DAKİKA: Karın ağrısı şikayetiyle gitti! 20 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı





"YÜKÜMÜ ARTIK TAŞIYABİLİYORUM"

Sağlığına kavuştuğu için doktorlara teşekkür eden Havva Yılmaz da şunları söyledi: "Böyle bir durumla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Kilo aldım zannediyordum. Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum. Herkese teşekkür ederim."