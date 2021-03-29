Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Kemal K. (51), sevgilisi Yeter Yılmaz'ı (52) aracıyla tarlaya götürdü. Tabancayla ateş ederek öldürdü. Kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı. Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu aracılığıyla iş makinesi bulunan Ö.Ş.'yle tanıştı. Yalan söyleyerek 200 lira karşılığında anlaştı.

OPERATÖR YAKALATTI



Katil, iş makinesini tarlaya götürerek, çukurun üzerini tamamen kapattırdı.

Ö.Ş, Kemal K.'nin davranışlarından şüphelendi. Jandarmaya ihbar etti. Çalışmada Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Cinayetle ilgili Kemal K. ile birlikte 3 kişi gözaltına aldı.