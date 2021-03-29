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    Kürekle açtı makineyle kapattı: 'da sevgilisi tarafından öldürüldü

    ’nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası . (51), sevgilisi ’ı (52) aracıyla tarlaya götürdü. Tabancayla ateş ederek öldürdü. Kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı. Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu aracılığıyla iş makinesi bulunan Ö.Ş.’yle tanıştı. Yalan söyleyerek 200 lira karşılığında anlaştı.

    Yeter artık

    'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası . (51), sevgilisi 'ı (52) aracıyla tarlaya götürdü. Tabancayla ateş ederek öldürdü. Kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı. Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu aracılığıyla iş makinesi bulunan Ö.Ş.'yle tanıştı. Yalan söyleyerek 200 lira karşılığında anlaştı.

    OPERATÖR YAKALATTI


    Katil, iş makinesini tarlaya götürerek, çukurun üzerini tamamen kapattırdı.

    Ö.Ş, Kemal K.'nin davranışlarından şüphelendi. Jandarmaya ihbar etti. Çalışmada Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Cinayetle ilgili Kemal K. ile birlikte 3 kişi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Kürekle açtı makineyle kapattı: Tekirdağ'da Yeter Yılmaz sevgilisi tarafından öldürüldü