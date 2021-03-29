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    • 30.03.2021 06:08
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    • 30.03.2021 06:08
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    SON DAKİKA: Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

    Son dakika haberi! 'nın ilçesinde Yüksel Malçok(30), benzinle sobayı tutuşturmak isterken evini yaktı. İtfaiyenin 2 saat süren çalışması ile söndürülen yangında Malkoç yara almadan kurturulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

    DHA
    Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

    Yangın dün saat 22.00 sıralarında 'ye bağlı Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evin ikinci katında yalnız başına oturan Yüksel Malkoç, sobayı yakmak için üzerine benzin döktü. Malkoç'un ateşi sobaya attığı sırada parlayan alevler sobanın yanında bulunan benzin bidonuna sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, Malçok kendi imkanlarıyla evden çıktı.

    KÖY KAHVESİNE GİDİP YARDIM İSTEDİ
    Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok köy kahvesine giderek, buradaki vatandaşlardan yardım istedi. İki katlı ev alev topuna dönerken, yangına Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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