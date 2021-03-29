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    • Yaşam
    • 29.03.2021 18:29
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    • 29.03.2021 18:29
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    yeni yaşında cemiyet hayatını buluşturdu

    Evo Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı 25 Mart 2021 Perşembe günü yeni yaşını tüm dostlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı Bebek Meyhanesindeki doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu.

    Evren Yaşlak yeni yaşında cemiyet hayatını buluşturdu

    Evo Şirketler Grubu kurucularından olan , ablası ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Partide Evren Yaşlak'ın takım elbisesi imzası taşırken pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.

    Yaklaşık 40 özel davetlinin katılımı olan doğum günü adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer 'nın özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü.

    Evren Yaşlak'ın doğum günü partisinde eski bakanlardan 'da katılan isimler arasındaydı. Birçok ünlü ismin katıldığı organizasyonda , , Hatice, , ünlü psikolog Yeşim Akıncı büyük ilgi gördü.

    Doğum gününe katılan diğer isimler şöyle;



    Bebek Meyhanesi sahipleri Umut Ken & , Portaxe'in sahibi , Den Den Grup sahibi , Songül Estetik sahibi , Kobi Türkiye sahibi , Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Armed Holding sahibi İbrahim Yılmaz, Emirhan Özhan, Mine Şen, Levent Çekiç, Cafer Andıç, Eda Kozat, Doğan Erol, Ecenur Başaran & Ecevit Tükel, Ferhat Göktaşlar, Avukat Atakan Karataş, Avukat Elif Nur Çetinkaya, İlhan Arık, Tuğçe Akdemir, DJ Teo Demir, Ali Günaydın geceye katılan isimler arasındaydı.

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