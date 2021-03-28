1 ÖLÜ 7 YARALI

Kaza sonrası her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 27 AGE 171 plakalı aracın sürücüsü Şerif H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu öğrenildi.